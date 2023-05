Con il cuore 2023, il 30 maggio ad Assisi musica e solidarietà anche per popolazione colpita dalle alluvioni - Tuttoggi.info

Si rinnova di nuovo, il 30 maggio sul sagrato della basilica superiore di San Francesco, Con il cuore 2023, iniziativa tra musica e beneficenza che tra i protagonisti vedrà Mr Rain, terzo a Sanremo con la sua Supereroi, Fiorella Mannoia, Pooh, Nek, Francesco Renga, e Amii Stewart.

A questa edizione speciale parteciperanno anche frati e suore impegnati in prima linea nell’accoglienza e nella cura degli ultimi e l’evento solidale non mancherà di sostenere le famiglie e i cittadini che hanno perso tutto: case, vestiti, elettrodomestici, automobili e lavoro. Stewart si esibirà in God of Love, il cui video sarà online dopo l’esibizione ed è stato girato all’interno dell’Eremo delle Carceri ad Assisi, nella Porziuncola di Santa Maria degli Angeli e a Piandarca di Cannara, luogo della predica agli uccelli di San Francesco d’Assisi. La produzione esecutiva è stata curata dall’Associazione Proscenium di Assisi, con il patrocinio del Comune di Assisi e in collaborazione con la Provincia Serafica Ofm di San Francesco d’Assisi e con il Comune di Cannara.

“Qualcuno non potrà far rientro nelle proprie abitazioni per lungo tempo – ha dichiarato il coordinatore dell’evento, padre Enzo Fortunato -. Ogni donazione sarà utile per garantire accoglienza, cibo, medicine e tutto il necessario per poter ripartire. I francescani presenti nel territorio da sempre sono vicini agli ultimi e anche in questa emergenza sono in prima linea per stare accanto alla popolazione”. Con il cuore 2023 tornerà a sostenere 19 progetti in 9 Paesi diversi: tra gli altri, le mense francescane in Italia, la popolazione siriana colpita dal terremoto lo scorso febbraio e le missioni francescane nel mondo – in Argentina, Madagascar, Togo, Siria, Burkina Faso, India, Venezuela e Sud Sudan. L’evento solidale – in diretta su Rai 1 in prima serata, con la conduzione di Carlo Conti; appuntamento alle 21.25, anche su Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay – l’anno scorso ha festeggiato vent’anni con 2.396.000 spettatori e uno share del 17%.

Ogni anno, infatti, i frati del Sacro Convento organizzano questa maratona benefica chiedendo un aiuto per le persone più disagiate e bisognose nel mondo. Una serata unica che unisce musica, cultura e spiritualità e vedrà la partecipazione di testimoni di solidarietà e fraternità civile e religiosa. Per sostenere “Con il Cuore 2023, nel nome di Francesco di Assisi”, fino al 15 luglio si possono donare 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile.