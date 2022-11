Con 22 kg di cocaina nell’auto, polizia di Perugia arresta 41enne svizzero

La sostanza stupefacente, suddivisa in 19 panetti, era stata accuratamente occultata in due vani ricavati artigianalmente nel pianale della macchina, uno sotto la parte destra e l’altro sotto la parte sinistra dello stesso. La polizia ha proceduto al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto della droga, nonché di due telefoni cellulari in uso al 41enne.

La cocaina, immessa sul mercato nazionale, avrebbe fruttato ricavi per oltre 2 milioni di euro.

L’uomo, dopo le formalità di rito, su disposizione del pm di turno presso la Procura di Bolzano, è stato associato presso la casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria. Questa mattina il gip ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo la custodia cautelare in carcere.