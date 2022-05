Comunità energetiche, la Chiesa locale si mobilita contro il caro-bollette

Mercoledì primo giugno, alle ore 21, l'incontro nella sala parrocchiale della chiesa di Santa Maria Maddalena a Pontevalleceppi

Di fronte a caro-bollette, la Chiesa locale si mobilità sul tema delle “comunità energetiche”. Questo il titolo dell’incontro promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro (Psl) in collaborazione con i Circoli Laudato Sì di Perugia ed Assisi, in programma mercoledì primo giugno, alle ore 21, presso la sala parrocchiale della chiesa di Santa Maria Maddalena in Pontevalleceppi.

“Abbiamo bisogno di stili di vita che ammettano ‘creatività e solidarietà: autoproduzione, autoconsumo, accumulo e condivisione‘ per andare ‘verso un nuovo modello rispettoso del Creato'”, spiegano i promotori nel soffermarsi sul sottotitolo di quest’incontro che va oltre i confini diocesani di Perugia-Città della Pieve. Sarà affrontata una realtà, quella delle comunità energetiche, che “nasce in Italia nel 2019, almeno dal punto di vista normativo – sottolineano i promotori –, con il decreto milleproroghe. Il vero quadro completo arriva però con il D.Lgs 199/2021 che finalmente rende attuativa, sul territorio italiano, la direttiva RED II sulle fonti rinnovabili e la loro diffusione e promozione”.