Comuni virtuosi, Sindaco Vallo di Nera Agnese Benedetti sul podio - Tuttoggi

Vallo di Nera, il piccolo comune della Valnerina in provincia di Perugia, continua a far parlare di sé e a mietere riconoscimenti a livello nazionale: l’ultimo in ordine di tempo quello assegnato sabato 27 dicembre alla Sindaca Agnese Benedetti che ha conquistato il “podio” classificandosi al terzo posto nella speciale classifica dei Comuni virtuosi italiani.

L’associazione nazionale dei Comuni virtuosi ha infatti assegnato il Premio “Sindaco 2021” nella splendida cornice di Sestri Levante, in provincia di Genova. 200 le segnalazioni pervenute, 11 i Comuni arrivati alla finalissima.

Primo classificato si è piazzato il sindaco di Oliveri (Messina) Francesco Iarrera, seconda la sindaca di Sestri Levante (Genova) Valentina Ghio, terza appunto Agnese Benedetti con Vallo di Nera (Perugia).

Presenti tutti i sindaci dei municipi giunti in finale che hanno fatto conoscere le proprie realtà.

“Sono appena tornata da Sestri Levante” ha scritto su Facebook la prima cittadina Benedetti “grazie a tutti, grazie per i tanti voti assegnati. Il Premio è di tutti noi, amici, amministrazione comunale, dipendenti, collaboratori, comunità tutta. Grazie a tutti i collghi Sindaci e al Comune di Sestri che ci ha fatto trascorrere una splendida giornata tra la baia del silenzio, la baia delle favole, il carruggio e un mare spettacolare”.

