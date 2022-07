Comune Terni 'sconta' del 50% multe Ztl, Fiorini "Ho denunciato alla Procura Contabile" - Tuttoggi

Multe per circa 60mila euro a una società e a un privato 'scontate' del 50% dal Comune di Terni. Fiorini denuncia alla Procura Contabile

“Non è comprensibile l’operato dei Dirigenti del Comune di Terni e dell’Assessora Scarcia rispetto alla decisione di ridurre del 50% circa l’importo totale delle multe a carico di un privato e di una società” – è quanto dichiarato dal consigliere Emanuele Fiorni che ha deciso di sottoporre il caso alla Procura Contabile. Secondo quanto appreso da TO si parla di due accordi di transazione per un totale di circa 400 multe, indirizzate a un’azienda (43.541,90 euro) e un privato (19.464,24 euro) per continui passaggi ‘illegittimi’ nella Ztl ed entrambe ‘scontate’ del 50% dal Comune di Terni nel 2020.

“Operazione impossibile dal punto di vista giuridico”

“Giuridicamente non è possibile ridurre l’introito derivante dalle multe inoltre, così facendo, si è creato un precedente – scrive Fiorini in una nota – Adesso tutti i cittadini potrebbero chiedere la riduzione del 50% sulle loro multe. Anche da un punto di vista morale non è ammissibile agevolare qualcuno a discapito di altri cittadini che si sono visti notificare multe ed hanno pagato per intero il loro importo. Un’amministrazione Comunale dovrebbe operare con imparzialità”.