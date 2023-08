Comune Spoleto e Teatro Lirico Sperimentale omaggiano il compositore Giacomo Manzoni - Tuttoggi.info

Omaggio del Comune di Spoleto e dello Sperimentale al celebre compositore che - per la prima volta sarà protagonista di Eine Kleine Musik

Questa mattina, 25 agosto, alle ore 12.00 nella Sala dello Spagna del palazzo comunale, si è tenuta una cerimonia promossa dal Comune di Spoleto e il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto in onore del compositore Giacomo Manzoni*. Erano presenti per il Comune di Spoleto l’Assessore alla Cultura Danilo Chiodetti e la Dirigente dell’Ufficio Cultura Roberta Farinelli; per il Teatro Lirico Sperimentale il Presidente Onorario Adriano Guarnieri, la Presidente Battistina Vargiu, il Condirettore Artistico Enrico Girardi e il Direttore Generale Claudio Lepore.

Per l’occasione, l’assessore Chiodetti ha consegnato un Attestato di stima e riconoscenza al maestro Giacomo Manzoni «per il suo talento e la sua incessante ricerca artistica, per la passione profusa nel suo lavoro capace di far vibrare le corde del nostro mondo emotivo. Infaticabile ricercatore, eclettico e virtuoso compositore che ha sondato con instancabile ricerca le possibilità creative ed espressive della sperimentazione musicale, testimoniando al contempo una dedizione e un amore per la musica che ne fanno un esempio per le giovani generazioni».

Un omaggio del Comune di Spoleto e dello Sperimentale al celebre compositore milanese che – per la prima volta al Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto – sarà protagonista di Eine Kleine Musik 2023, la consueta kermesse musicale in collaborazione con il Comune di Spoleto nell’ambito di Accade d’estate a Spoleto, in scena questa sera al Teatro Caio Melisso di Spoleto (spettacoli: venerdì 25 agosto ore 20.30, sabato 26 agosto ore 20.30 e domenica 27 agosto ore 17.00).

Così il Presidente Onorario Adriano Guarnieri, a sua volta noto compositore della scena musicale contemporanea e allievo di Manzoni: «Quando ieri sera all’anteprima aperta al pubblico dello spettacolo ho sentito i calorosi applausi a scena aperta, ho pienamente colto l’importanza di essere Presidente Onorario di questa Istituzione. Giacomo Manzoni ha cambiato la mia vita dalla prima volta in cui sono entrato nella sua classe: ho capito che avremmo dovuto intraprendere una strada difficile, ma che oggi posso dire abbia dato i suoi frutti sul piano umano, sul piano compositivo e culturale».

La conferenza di presentazione dello spettacolo si terrà questa sera a Spoleto, venerdì 25 agosto alle ore 18.00, presso la Galleria Polid’Arte (ingresso da piazza della Signoria).

I biglietti sono acquistabili sul circuito online https://ticketitalia.com/ oppure recandosi presso le rivendite autorizzate Ticket Italia.