Il riconoscimento è assegnato dall'Istituto nazionale di urbanistica

L’Istituto nazionale di Urbanistica attribuisce al Comune di Spello il Premio Urbanistica 2022 per la sezione Innovazioni tecnologiche per la gestione Urbana: il prestigioso riconoscimento assegnato al progetto Un sistema di mobilità alternativa per la città storica più accogliente, attrattiva, accessibile, sarà consegnato nel pomeriggio a Torino al sindaco Moreno Landrini e all’assessore ai lavori pubblici Enzo Napoleoni durante la cerimonia di premiazione organizzata nell’ambito del convegno annuale “Urbanpromo 2022 progetti per il Paese”(11-14 ottobre).

Spello città accessibile

Il premio, conferito al Comune sulla base di oltre 600 preferenze espresse online dagli iscritti al sito www.urbanpromo.it, rappresenta una tappa del percorso avviato diversi anni fa insieme all’INU e che dal 2016 vede Spello far parte del progetto “Città accessibili a tutti” che si propone l’obiettivo di dar vita a uno spazio collaborativo finalizzato alla promozione di Linee guida per le politiche sull’accessibilità per tutti anche allineato con l’Agenda 2030 ONU. Per la realizzazione della sperimentazione è stato sviluppato un programma di confronti sui progetti in corso in 8 città (Ancona, Catania, Genova, Livorno, Mantova, Reggio Emilia, Spello e Udine) all’interno dei temi dell’accessibilità, inclusione, sostenibilità e bene-essere.