Comune, le variazioni di spesa urgenti e gli interventi da finanziare - Tuttoggi.info

Le spese per Pinqua 2, aree verdi dei Ponti, Via di Francesco, percorsi e Torre della Catasta

Il Consiglio comunale ha provveduto alla ratifica della variazione urgente al Bilancio di previsione 2023 – 2025, al programma triennale dei lavori pubblici 2023 – 2025 ed al relativo elenco annuale 2023, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 175 del 10/05/2023.

L’atto è stato approvato con 21 voti a favore (maggioranza), un contrario (Croce) e 9 astenuti (opposizione).

Con questo atto urgente la Giunta aveva provveduto a variare il bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti, recependo i finanziamenti delle maggiori risorse assegnate dai ministeri, in tempo utile per consentire l’approvazione dei progetti di alcune opere, al fine di permettere il rispetto dei termini imposti dai bandi di finanziamento.

In particolare per i primi 4 (interventi di rigenerazione urbana) era necessario approvare i progetti definitivi entro il 17/05/2023 per poter poi iniziare le procedure di gara (appalto integrato) e rispettare la tempistica del relativo bando che prevede entro il 31/07/2023 la firma del contratto di lavori.

Per l’intervento Pinqua era necessario approvare il progetto esecutivo al fine di espletare la pubblicazione del bando di gara/lettera invito entro il 30.06.2023;

In particolare si tratta di: