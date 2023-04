Comune di Foligno, c'è il nuovo sito internet

Nel corso della presentazione del nuovo sito è stato ricordato che il portale comunale rappresenta lo strumento principale di comunicazione tra l’amministrazione e la cittadinanza e le imprese ed è volto ad agevolare il rapporto fra questi attori. La strategia per arricchire il portale di nuovi servizi si articola in 4 operazioni principali: implementazione di nuovi servizi web integrati sul portale di Foligno con una versione del sito secondo le “Linee guida di design per i siti e i servizi digitali delle Pa”, pubblicate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) e fruibile attraverso una app multipiattaforma; realizzazione di una app multipiattaforma del Comune di Foligno integrata con i contenuti ed il database del portale; integrazione del portale web con la app IO utilizzando la piattaforma regionale rispondente alle specifiche AGID; attivazione della nuova funzionalità delle segnalazioni da parte del cittadino: in questa sezione del portale il cittadino potrà inserire le proprie segnalazioni (sarà possibile tra qualche giorno) e una volta avvenuta la sua autenticazione attraverso Spid o Cie si troverà all’interno della sua area riservata dove vi saranno tutte le segnalazioni aperte e il loro stato.

Portale accessibile

Il nuovo portale – progettato da Weblive srl d’intesa con il servizio sistemi informativi e il servizio comunicazione del Comune – è accessibile a tutti gli utenti e può essere adattato alle risoluzioni dei principali dispositivi mobili (smartphone e tablet). E’ progettato con l’obiettivo di fornire ai cittadini un’esperienza di navigazione semplice e intuitiva migliorando l’accessibilità ai servizi pubblici online. Questa fase di rinnovamento rappresenta un passaggio fondamentale nell’evoluzione del sistema web del Comune, in quanto preliminare alla futura adozione dei servizi online previsti dal bando PNRR. La nuova piattaforma si presenta con una versione moderna, visualizzabile da qualsiasi dispositivo e con una grafica chiara e ordinata per offrire la massima accessibilità e usabilità. Il sito è stato progettato per essere interattivo, di semplice utilizzo con una serie di moduli in grado di attivare tutte le funzionalità necessarie alla gestione dei contenuti, alla condivisione sui canali social, alla raccolta di richieste da parte degli utenti.