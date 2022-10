Comune di Terni 'offre' appalto da un milione e mezzo di euro, ma l'asta va deserta - Tuttoggi

L'appalto del Comune di Terni da un milione e mezzo di euro e relativo a servizi a ridotto impatto ambientale non ha avuto alcuna offerta

Nessuna offerta per l’appalto da oltre un milione di euro proposta dal Comune di Terni per i servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socio-educativa-didattica nei servizi per la prima infanzia e per bambini, giovani ed adulti, a ridotto impatto ambientale. L’appalto era stato resto noto con numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 171-484689, ma nessun partecipante ha raccolto l’offerta del Comune di Terni.

Appalto da un milione e mezzo di euro

La gara è stata gestita tramite la piattaforma telematica Net4Market ed è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 2074 del 29/07/2022. L’mporto totale soggetto a ribasso era di 1.252.050,00 euro, più oneri per la sicurezza da 2.050,00 euro; l’importo complessivo a base di gara è stato stimato a 1.254.100,00 euro, mentre il valore stimato dell’appalto (inclusa proroga tecnica ed oneri della sicurezza) a 1.446.722,95.