Comune contro Comunanza Agraria, causa civile da 6 milioni di euro - Tuttoggi

Ennesimo capitolo della querelle tra Comune di Gualdo Tadino e Comunanza Agraria sulla questione Rocchetta, che in questi anni ha visto più volte la seconda e il Wwf fare vari ricorsi contro gli investimenti della nota azienda gualdese e i progetti di ampliamento dell’area.



L’Ente gualdese, dopo l’autorizzazione in tal senso del Consiglio e della Giunta Comunale, ha dato mandato ai propri legali di procedere civilisticamente contro la Comunanza Agraria dell’Appennino gualdese. In particolare è già stato inviato un atto di significazione e diffida volto al ristoro a favore del Comune di Gualdo Tadino delle somme investite e/o versate dallo stesso, stimate in circa 6 milioni di euro, nei circa 40 anni di titolarità e gestione della montagna gualdese in luogo, e in ogni caso in supplenza, della ritenuta Comunanza in questione.



“Si tratta di un’azione imprescindibile e doverosa in tutela dell’Ente comunale – dicono dal Municipio – che per decenni ha correttamente governato, in salvaguardia della collettività di tutti i cittadini, i terreni gravati da usi civico del proprio territorio“.