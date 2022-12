Compra cellulare su internet, spoletino truffato. Denunciato 53enne - Tuttoggi

Carabinieri di Spoleto denunciano un 53enne per truffa online: aveva messo in vendita un cellulare mai giunto all'acquirente

Nel corso della settimana la Compagnia Carabinieri di Spoleto, a conclusione di un’indagine, ha provveduto a denunciare in stato di libertà un uomo di 53 anni resosi verosimilmente autore del reato di truffa on line in quanto dopo essersi fatto recapitare una somma di denaro pari a 190 euro non faceva giungere all’acquirente il cellulare presentato su piattaforma informatica.

L’indagine traeva origine dalla denuncia sporta dall’acquirente che dopo aver provveduto su piattaforma informatica ad individuare un telefono cellulare da acquistare e prendere contatti con il venditore, decideva di inviare il denaro richiesto senza però che gli venisse recapitato in cambio il prodotto individuato.