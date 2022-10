Completati gli interventi di riqualificazione viaria e delle aree verdi a Giano - Tuttoggi

E’ stata inoltre ultimata la riqualificazione del fondo stradale della strada bianca comunale che congiunge Seggiano a Morcicchia, per un totale di 3 km, su un tratto che non era stato interessato da altri interventi da diversi anni.

Il totale degli interventi eseguiti ammonta a 60 mila euro, finanziati con fondi regionali.

“Con queste opere abbiamo ultimato la riqualificazione dei giardini pubblici di Bastardo, dopo i nuovi giochi per bambini recentemente installati, le telecamere di sorveglianza, i posacenere e le nuove piante”, afferma il sindaco Manuel Petruccioli. “Senza dimenticare le opere di riqualificazione tuttora in corso sui vicini impianti sportivi, anche queste attese da molto tempo”.

“Dopo queste opere, eseguite in anticipo rispetto al cronoprogramma stabilito – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Jacopo Barbarito – abbiamo inoltrato le nuove richieste all’Afor in vista del prossimo anno, che comprendono sicuramente interventi su altre strade bianche del territorio, a partire da quella che da Seggiano conduce a Giano dell’Umbria, per continuare con altre fasce parafuoco, per aumentare la sicurezza sul nostro versante montuoso”, conclude il vice sindaco.