Complesso San Filippo Bevagna, al via procedure per ricostruzione

Pubblicata indagine di mercato relativa all'appalto

L’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (USR Umbria) – Servizio Ricostruzione avvia la procedura negoziata senza bando previa indagine di mercato per la riparazione con miglioramento sismico del complesso (chiesa, oratorio e sagrestia) di San Filippo nel comune di Bevagna, danneggiato dagli eventi sismici del 2016.

L’avviso per l’indagine di mercato

Nel sito dell’USR Umbria (https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisi-bandi-gara-documentazione-complementare-ammissioni-ed-esclusioni.) è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse relativa all’appalto per la realizzazione dell’intervento che prevede lavorazioni riconducibili alle categorie OG2 e OS 2-A. L’importo dell’appalto è di 1.595.178,96 euro al netto dell’IVA di cui 1.380.319,26 euro per lavori soggetti a ribasso e 214.859,70 euro per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso. L’indagine di mercato e la successiva eventuale procedura negoziata saranno interamente gestite mediante l’utilizzo, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, della piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria” di net4market, accessibile sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

Chi può partecipare

Potranno partecipare gli operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli Esecutori di cui all’art. 30 del decreto legge 189/2016, in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla documentazione di gara. Per la presentazione delle manifestazioni di interesse c’è tempo fino alle ore 13 del 30 giugno prossimo. Soggetto attuatore e stazione appaltante è l’USR Umbria mentre il responsabile unico del procedimento è il geologo Francesco Savi, responsabile della sezione Edifici e infrastrutture Servizio Ricostruzione Pubblica (Tel. 0742/630745 e-mail fsavi@regione.umbria.it; pec: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it). Responsabile del procedimento di affidamento è l’architetto Filippo Battoni, Dirigente Servizio Ricostruzione Pubblica USR Umbria.