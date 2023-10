Commissioni, buoni spesa per le famiglie bisognose e aiuti all'Ucraina: l'associazione Anteas festeggia 10 anni - Tuttoggi.info

Nel 2022 le due macchine in dotazione ad Anteas hanno percorso 20.281 km per trasportare 329 persone, le stesse che si sono rivolte all’associazione per un aiuto.

L’Anteas di Montecastrilli – associazione di volontariato della Cisl – nel giorno dell’anniversario della propria nascita ha spento 10 candeline con un evento pubblico dedicato a “Come prevenire e curare le malattie infettive?”, grazie all’intervento del dottor Carlo Vernelli, dirigente Malattie infettive dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.

Anni di volontariato, nei quali molte delle persone che si sono rivolte all’associazione hanno avuto una risposta e sono state ascoltate nelle loro necessità. Nel corso dei lavori è stato sottolineato come le due macchine in dotazione all’associazione (una Fiat Panda e una Fiat 500 L) solo nel 2022 abbiano percorso 20.281 km per trasportare 329 persone, le stesse che si sono rivolte all’associazione per un aiuto.

Sempre nel 2022 sono state svolte piccole commissioni, sono stati elargiti buoni spesa natalizi per le famiglie bisognose e acquistati generi alimentari di lunga conservazione per l’Ucraina. A questi gesti legati alle necessità si sono aggiunti anche momenti di festa per chi ha compiuto 100 anni nel territorio ed eventi informativi pubblici dedicati ai problemi cardiaci, al diabete, all’Alzheimer.