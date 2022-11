Commissione pari opportunità, pubblicato a Narni il bando per i componenti esterni - Tuttoggi

Commissione per le pari opportunità: a Narni un bando per la nomina dei componenti esterni; la scadenza delle domande è fissata al 25 novembre.

Il Comune di Narni ha pubblicato il bando per la nomina dei componenti esterni della commissione permanente pari opportunità.

La scadenza per le domande è fissata al 25 novembre. Possono presentarle soggetti in possesso di competenze ed esperienza in relazione alle differenze di genere e alle pari opportunità nei settori giuridico, economico, sociale, psicologico storico ed artistico, come rappresentanti di sindacati, di associazioni di diversamente abili, di associazioni studentesche e di immigrati, di organismi del mondo della sanità.