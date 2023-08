Commando svaligia storica orologeria, colpo da migliaia di euro

In 5 incappucciati sono entrati in azione alle 4 di notte e fuggiti con la cassaforte su un'Audi3 nera

Erano in cinque, incappucciati, con le tute e i guanti. E armati. Sono entrati in azione intorno alle 4 di notte, nella storica orologeria “Il Custode del Tempo”, nella centralissima via Roma.

Professionisti che avevano programmato ogni momento del furto, incuranti dell’allarme che nel frattempo era scattato. Hanno trascinato fuori la cassaforte e si sono dati alla fuga su un’Audi 3 nera.

Il tutto prima dell’intervento delle forze dell’ordine e sotto gli occhi del proprietario, che non ha potuto fare nulla per fermarli.

Colpo da almeno 100mila euro, visto che uno degli orologi rubati, da solo, ne vale 30mila.

Le indagini sono affidate alla polizia, anche sulla base dei rilievi effettuati dalla Scientifica all’interno del locale.