Comitato Tutela Valnerina, nuovo appello alla presidente Proietti - Tuttoggi.info

Il Comitato Tutela Valnerina, al fine di sensibilizzare l’Amministrazione della Regione Umbria sulle tematiche relative agli impattanti lavori ANAS da Sant’Anatolia di Narco a Borgo Cerreto e sullo Svincolo di Serravalle di Norcia, ha deciso di inviare alla popolazione delle cartoline all’attenzione della Presidente Stefania Proietti.

Il Comitato ha già inviato tre PEC di richiesta di incontro, ma ad oggi non ha ricevuto risposta. Pertanto, il Comitato rinnova l’invito alla Presidente Proietti per discutere delle preoccupazioni della popolazione e valutare il nostro Progetto: “Valnerina Strada Turistica Più Bella d’Italia”, che riteniamo possa essere di grande valore per la valorizzazione dell’Umbria intera.

Inoltre, il Comitato chiede alla Presidente Proietti di rivedere il progetto voluto dalla precedente amministrazione regionale e alcuni sindaci della Valnerina, tenendo conto delle esigenze della popolazione.

La popolazione della Valnerina, dopo il sisma del 2016, ha dimostrato grande resilienza, ma è preoccupata per la possibile distruzione della sua valle a causa dei lavori previsti. I soci del comitato sperano che lo stimolo della cartolina possa creare le premesse per un incontro in presenza con la Presidente Proietti.