Comitato patrimonio Valnerina, assemblea pubblica giovedì a Norcia - Tuttoggi.info

Oltre a contestare i lavori dell'Anas in Valnerina, il comitato vuole trattare i temi della sicurezza sanitaria, della fioritura e dell'ex ferrovia

Si inconterà pubblicamente giovedì 28 dicembre a Norcia il Comitato patrimonio Valnerina, nato di recente per salvaguardare il territorio locale dopo l’annuncio della realizzazione della nuova galleria sulla Tre Valli a Sant’Anatolia di Narco. Un organismo che vuole affrontare vari aspetti delicati per la Valnerina, il suo sviluppo economico e turistico e per la difesa del patrimonio ambientale.

L’appuntamento sarà al ristorante Nemo di Norcia alle 21,30 ed è aperto a tutti.

Il programma dell’assemblea prevede la votazione dei consiglieri rimanenti a completare il direttivo dell’associazione, l’illustrazione dello statuto e della campagna di tesseramento. Saranno quindi formati i gruppi di lavoro su vari temi:

1) la Fioritura di Castelluccio

2) la navigazione sul fiume Corno

3) La ex Ferrovia Spoleto – Norcia

4) i gruppi stop lavori Anas Tre Valli Valnerina per Sant’Anatolia, Vallo-Piedipaterno, Cerreto di Spoleto, Preci, Cascia e Norcia.

5) Sicurezza sanitaria (in vista dell’esercito di semafori che ci attende).

6) Varie ed eventuali saranno rigorosamente trattate alla fine del programma sopra citato.

“Chiunque sia interessato – spiegano dal comitato Patrimonio Valnerina – può partecipare! Chiediamo a chi vuole aderire ai gruppi di lavoro un impegno serio e continuativo, onde poter raggiungere i vari obbiettivi elencati, ne va per la sopravvivenza della nostra Valnerina!“.