Comitato Bonaccini valle umbra: "Combattiamo disuguaglianze"

Il documento

“I membri costituenti del comitato – scrivono nel documento – credono sia essenziale uscire da questa fase congressuale con un Pd capace di tornare il punto di riferimento dei nostri elettori che non si sono riconosciuti in noi e dei tanti italiani che non sono andati a votare alle ultime elezioni politiche. Perché si giunga al cambiamento che richiedono elettori e iscritti del partito occorre una rigenerazione profonda e una netta ridefinizione delle priorità e degli strumenti che renda evidente la nostra identità.

Riteniamo che ora più che mai al centro della proposta politica del partito ci debba essere la lotta alle disuguaglianze e la conseguente possibilità di ogni individuo di un pieno sviluppo“.

Le parole d’ordine

Quindi il comitato lancia alcune parole d’ordine per la discussione congressuale: scuola, il lavoro, lo sviluppo sostenibile, per la tutela dell’ambiente e la lotta concreta ai cambiamenti climatici, e la transizione digitale. “Occorre che dal congresso esca la definizione di un’identità chiara e la volontà di porsi come rappresentanti e punto di riferimento di ogni cittadino che abbia interesse alla tutela e al maggiore sviluppo del nostro sistema di garanzia dei diritti. In primis la sanità pubblica e la scuola pubblica, le garanzie di un lavoro dignitoso e svolto in sicurezza, l’equilibrio di risorse e servizi per ogni territorio“.

Arriva Bonaccini

Il 13 gennaio è il giorno della prima tappa umbra del candidato Bonaccini. Annunciato per Terni e Perugia, il governatore prima dei due capoluoghi sarà ad Assisi, intorno alle 10.30.