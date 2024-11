Comincia a dicembre a Spoleto “MOVES!” una rassegna sulla nuova danza - Tuttoggi.info

La Mama Umbria International, in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria, sono lieti di annunciare la nascita di “MOVES!” una nuova Rassegna di spettacoli, completamente centrata sulla nuova danza, che consolida l’ormai ricca collaborazione con il TSU, l’istituzione più significativa nell’ambito della produzione e programmazione in Umbria, realizzando un progetto che affronta le molteplici declinazioni di questo linguaggio artistico.



“MOVES!” vuole dare spazio a spettacoli che esplorano la danza, con una particolare attenzione alla sperimentazione e le contaminazioni di linguaggi, l’inclusività e la propensione ad attivare processi di ricerca.

Il programma prevede quattro appuntamenti nello spazio del Creative Hub Cantiere Oberdan di Spoleto, a partire dal mese di Dicembre 2024

“Con Moves! vogliamo creare uno spazio dedicato alla nuova danza, con l’intento di avvicinare sempre più persone a questo straordinario linguaggio artistico, per far crescere un pubblico consapevole e appassionato, capace di comprendere e apprezzare la ricchezza di questa forma d’arte,” spiega Adriana Garbagnati, Direttrice Artistica di La Mama Umbria International.

Il primo appuntamento della rassegna “MOVES” sarà lo spettacolo “WANNABE” di Fabritia D’Intino e Federico Scettri il 7 dicembre 2024 alle ore 19.00

Seguiranno nei primi mesi del 2025:



ALBATROS, di Pablo Ezequiel Rizzo/Voluptas HERLEKING di Panzetti / Ticconi

“RMX” di Pietro Angelini, Francesca Santamaria, Vittorio Pagani

“Il Teatro Stabile dell’Umbria collabora da tempo con il Centro di Residenza Umbro CURA di cui La MaMa Umbria è parte, per promuovere la diffusione sul territorio umbro di spettacoli che uniscano qualità e sperimentazione, offrendo al pubblico uno sguardo sulla produzione artistica nazionale e internazionale. ‘Moves!’ nasce dallo stesso principio fondamentale di condivisione e opportunità, ponendo un’attenzione specifica sulla danza, con l’obiettivo di favorirne una fruizione sempre più ampia e consapevole da parte del pubblico,” spiega Marco Betti, Responsabile della Programmazione Danza per il Teatro Stabile dell’Umbria.

A breve verrà comunicato il calendario completo della Rassegna MOVES





Luogo: Creative Hub Cantiere Oberdan, Piazza San Gabriele dell’Addolorata, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA