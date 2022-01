Come si fa una PEC su internet - Tuttoggi

L'uso della PEC garantisce praticità e sicurezza

Sono sempre di più oggi i privati cittadini che si interessano a come si fa una PEC online per poter fruire di tutti i vantaggi del servizio.

La PEC, posta elettronica certificata, infatti è un servizio di posta elettronica che dispone di molteplici vantaggi sia a livello di praticità che di sicurezza.

Nato con lo scopo di sostituire le raccomandate con ricevuta di ritorno (raccomandate A/R), il servizio di posta elettronica certificata oggi è utile a tutti i cittadini, aziende o liberi professionisti, che hanno bisogno di inviare e/o ricevere comunicazioni che abbiano un valore legale.

In questo articolo si parla in maniera approfondita di come si fa una PEC su internet, come funziona e quali sono i casi in cui il suo utilizzo comporti numerosi vantaggi.

Come funziona la PEC

Agli occhi dei fruitori, il servizio di posta elettronica certificata funziona basicamente come un normale servizio e-mail. Sono infatti i gestori (sia del mittente che del ricevente) ad occuparsi di stilare, firmare ed inviare agli utenti tutte le certificazioni di sicurezza che caratterizzano il servizio.

A seguire un breve schema di quello che succede “dietro le quinte” durante l’utilizzo del servizio PEC:

Certificazione di invio: dopo aver effettuato l’accesso – rigorosamente con username e password o con impronta digitale – e aver inviato una PEC, il proprio provider inoltra al mittente immediatamente una ricevuta firmata dal gestore di avvenuta spedizione che certifica la data, l’ora e il destinatario.

Integrità del messaggio: il gestore crea quella che viene chiamata una “busta di trasporto” contenente il messaggio iniziale e i dati di spedizione a garanzia che il messaggio stesso non venga modificato o compromesso in alcun modo.

Certificazione di consegna: una volta consegnato il messaggio, il mittente riceve un ulteriore certificazione che attesta la data e l’ora di avvenuta consegna.

Quando utilizzare la PEC

Prima di andare a vedere come si fa una PEC, è il caso di capire quando si può utilizzare sfruttando a pieno i vantaggi del servizio.

A seguire alcuni dei casi in cui l’uso della PEC garantisce praticità e sicurezza:

invio di documenti a Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni

convocare giunte, assemblee e/o consigli

trasmettere documenti inerenti a gare d’appalto

invio degli stipendi ai dipendenti

trasmettere in contemporanea comunicazioni tra aziende con varie sedi operative

L’utilizzo della PEC è inoltre consigliato per tutti i contesti in cui a seguito di una comunicazione elettronica si necessiti di una ricevuta di invio e di avvenuta consegna.

Come si fa una PEC

Ma come si fa una PEC online? In realtà il procedimento è molto semplice.

Basta infatti scegliere il miglior gestore a seconda delle proprie necessità e delle proprie esigenze e decidere poi tra le migliori opzioni offerte dallo stesso. Successivamente verrà richiesto compilare un modulo con i propri dati personali e di inviare la copia di un documento di identità.

Una volta verificati i dati si potrà procedere con il pagamento e fruire immediatamente del nuovo servizio PEC.