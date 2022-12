Come scegliere la scuola superiore, ecco la guida dell’Informagiovani - Tuttoggi

L’obiettivo è quello di fornire agli studenti e alle famiglie un ulteriore strumento di orientamento per affrontare con consapevolezza le opportunità offerte da ciascuna istituzione scolastica. “L’orientamento scolastico – sostiene Simona Minelli, assessore alle Politiche Giovanili di Gubbio, Comune capofila di Zona – riveste un ruolo fondamentale non solo nel favorire una scelta consapevole del percorso scolastico e professionale di ciascuno, ma rappresenta anche un importante strumento di contrasto della dispersione scolastica. Fare orientamento vuol dire far sì che gli studenti vengano messi nella condizione di essere consapevoli di se stessi, delle proprie potenzialità, doti, aspirazioni e personalità. Fare una scelta consapevole è fondamentale anche per evitare di ritrovarsi in un percorso formativo poco adatto e rischiare di non arrivare alla fine”.

Gli studenti potranno visionare in maniera sintetica ma esaustiva tutti gli indirizzi presenti nel territorio, oltre che avere utili suggerimenti per scegliere al meglio. La guida, oltre che nel formato cartaceo, può essere scaricata online.

Le iscrizioni alle scuole superiori potranno essere fatte soltanto online dal 9 al 30 gennaio 2023, dal sito internet istruzione.it, attraverso lo SPID. L’Ufficio Informagiovani resta a disposizione di ragazzi e famiglie per informazioni e chiarimenti in tema di orientamento scolastico, in Via di Fonte Avellana, 8 (all’interno della Biblioteca Sperelliana), dal martedì al giovedì ore 9/12 e 15/18, venerdì ore 15/18.