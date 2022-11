Come scegliere le crocchette per cani migliori per il tuo pelosetto? - Tuttoggi

L’età del cane è uno dei fattori più importanti nella scelta delle crocchette giuste. I cuccioli hanno esigenze nutrizionali diverse rispetto ai cani adulti, quindi è fondamentale acquistare sempre alimenti adatti alla loro fase di vita e di crescita. Non a caso, online è possibile trovare diversi tipi di crocchette per cani, come quelle per adulti su FarmaOra ad esempio.

Per quale motivo bisogna prestare attenzione all’età del cucciolo? I cani anziani hanno bisogno di meno calorie per mantenere il proprio peso, mentre i cani giovani richiedono più energia per sostenere la loro crescita, e per ripristinare le calorie consumate durante le attività quotidiane. Inoltre, i cuccioli hanno uno stomaco molto delicato, e potrebbero non essere in grado di digerire alcuni ingredienti presenti nelle crocchette per adulti.

Composizione delle crocchette

Un altro fattore molto importante da considerare, quando si scelgono le migliori crocchette per cani, è la loro composizione. In generale, le crocchette di buona qualità hanno come ingrediente principale la carne, seguita da verdure e cereali. È inoltre importante che il cibo contenga le giuste quantità di grassi, proteine e carboidrati, per garantire al cucciolo un regime alimentare sano oltre che equilibrato. In secondo luogo, è essenziale controllare l’elenco degli ingredienti per verificare l’eventuale presenza di sostanze dannose per il quattrozampe.

Ci sono altri consigli utili riguardanti la composizione delle crocchette per cani. In linee generali si consiglia di preferire i prodotti ad alto contenuto proteico, e con una scarsa presenza di glucidi. Inoltre, è meglio scegliere crocchette che non contengano coloranti, aromi o conservanti artificiali. Infine, è necessario controllare sempre le etichette per assicurarsi che il cibo soddisfi le esigenze nutrizionali specifiche del cane.

Contenuto calorico delle crocchette

Non potremmo poi non parlare del contenuto calorico delle crocchette, che è strettamente correlato (come detto) all’età dell’animale. Come abbiamo visto, i cuccioli hanno bisogno di più calorie rispetto ai cani adulti, quindi è importante scegliere alimenti che soddisfino questa specifica esigenza. Inoltre, è fondamentale tenere conto del livello di attività del tuo amico a quattrozampe: un cane che fa una vita molto sedentaria, infatti, avrà bisogno di meno calorie di un cane che corre e gioca tutto il giorno.

Confezioni e quantità

Infine, è importante valutare anche il packaging. Su FarmaOra è ad esempio possibile trovare confezioni da 3 chili o da 12 chili di crocchette, così da fornire un’opzione valida per ogni esigenza. Il consiglio è di preferire le confezioni più grandi, che di solito consentono di risparmiare cifre interessanti sulla spesa.