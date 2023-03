Come scegliere la facoltà universitaria, a Gubbio 5 incontri gratuiti di orientamento “tra pari”

L’orario degli appuntamenti è sempre alle ore 17, con un bicchiere di tisana calda in mano per 5 pomeriggi nel mese di aprile, secondo il seguente programma:

Mercoledì 5 – Scienze motorie, Scienze politiche, Economia con Luigi Cappannelli e Ilaria Righi

con Luigi Cappannelli e Ilaria Righi Giovedì 6 – Medicina, Psicologia con Letizia Biccari

con Letizia Biccari Martedì 11 – Mediazione linguistica con Elena Brunetti

con Elena Brunetti Mercoledì 12 – Beni culturali, Accademia Belle Arti, ISIA con Elisa Onori e Stefano Simoncelli

con Elisa Onori e Stefano Simoncelli Venerdì 21 – Ingegneria informatica e Robotica, farmacia con Roberto Benedetti e Miriana Radicchi

“Dopo il successo delle passate edizioni – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Simona Minelli – abbiamo ritenuto importante riproporre questa serie di incontri rivolti ai ragazzi degli ultimi anni delle superiori e a tutti coloro che intendono intraprendere un percorso universitario. L’orientamento tra pari va a supporto delle forme più classiche di informazione e orientamento e si pone l’obiettivo di raggiungere i ragazzi attraverso l’esperienza vissuta da neolaureati o laureandi in diverse tipologie di indirizzo, cui le future matricole possono rivolgersi in forma diretta per chiarimenti e approfondimenti”

Tutti gli incontri si svolgeranno all’Informagiovani di Gubbio, all’interno della Biblioteca Sperelliana in via di Fonte Avellana 8. Per informazioni: Ufficio Informagiovani (su Instagram e Facebook), 0759237292, progettogiovani@comune.gubbio.pg.it.