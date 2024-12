Come ridurre il consumo energetico con le nuove tecnologie - Tuttoggi.info

Il tema del consumo energetico gode oggi di grande attenzione da parte dell’opinione pubblica. Tutti, dai privati alle aziende, sono alla ricerca di soluzioni per ridurre i consumi. Si tratta di solito di metodi che aiutano al tempo stesso a ridurre l’impatto sull’ambiente, per questo non è raro parlare di tecnologie green. Tra le soluzioni più apprezzate ci sono quelle che consentono di utilizzare l’energia solare. L’installazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione permette di ottenere un maggiore rendimento energetico e un risparmio significativo sulle bollette.

Di seguito abbiamo raccolto alcuni consigli e suggerimenti che potrebbero esservi utili per ridurre il consumo energetico.

I pannelli fotovoltaici

Nella nostra introduzione abbiamo già citato i pannelli fotovoltaici. Questi impianti riescono a trasformare l’energia solare direttamente in energia elettrica, che si può poi utilizzare per alimentare sia la propria abitazione, sia la propria azienda. Questa fonte di energia è in primis rinnovabile, visto che l’energia solare non si esaurisce. A ciò si aggiunge la completa assenza di scorie o residui, che rendono questa fonte energetica pienamente pulita e assolutamente rispettosa per l’ambiente.

Questa tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, rendendo gli impianti fotovoltaici molto più efficienti rispetto al passato. Richiedono in generale meno spazio, e sono in grado di produrre energia anche quando l’illuminazione non è ottimale. Per questo anche se avete già dei pannelli potreste prendere in considerazione l’idea di sostituirli con dei nuovi modelli.

Ottimizzare la gestione dell’energia

Per ridurre i consumi energetici è essenziale riuscire a ottimizzare la gestione degli impianti, sia a livello domestico, sia a livello aziendale. Oggi esistono degli specifici software che sono in grado di monitorare in tempo reale tutto ciò che riguarda l’utilizzo dell’energia. Per ottenere questi dati usano degli appositi sensori. Lo scopo è quello di riuscire a controllare fin nei minimi dettagli l’uso dell’energia in ambiti come l’illuminazione, il riscaldamento e la climatizzazione.

Ad esempio si possono installare delle luci LED, che già di per sé prevedono consumi più bassi, affinché si accendano solo in presenza di persone in una stanza. Possono essere molto utili anche i moderni termostati smart, grazie ai quali si può controllare la temperatura ed evitare potenziali sprechi. Soluzioni di questo tipo si applicano bene in ogni ambito, sia nelle abitazioni che all’interno delle imprese.

L’isolamento termico

Isolare termicamente gli edifici oggi è molto più semplice rispetto al passato. Esistono tecniche che garantiscono una notevole efficienza da questo punto di vista. Isolando termicamente gli edifici si possono ottenere grandi risultati in fatto di riduzione dei consumi.

In inverno si evita che il calore si disperda troppo facilmente con l’esterno. Ciò significa che si può ridurre l’utilizzo dei riscaldamenti, limitando fortemente gli sprechi. Al tempo stesso in estate, quando si usano i condizionatori per abbassare la temperatura, il caldo verrà tenuto all’esterno con maggiore efficacia.

In questo modo privati e aziende possono riuscire sia a spendere meno per il mantenimento di una temperatura piacevole, sia a consumare meno risorse, come gas e elettricità. Per questo consigliamo di valutare l’ipotesi di una ristrutturazione che preveda dei miglioramenti in tema di isolamento termico.