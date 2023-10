Come identificare e rispondere ai diversi tipi di fughe di gas tossici - Tuttoggi.info

Esistono vari tipi di gas tossici con cui ci si imbatte quotidianamente e ciascuno di questi ha il suo modo di danneggiare l’uomo e la natura

Sapevi che la maggior parte degli incidenti o incidenti industriali avvenuti in passato sono dovuti a fughe di gas tossici? Oggi, l’esposizione ai gas tossici è una delle principali cause di morte tra gli operai di tutto il mondo.

Le fughe di gas rappresentano un grave rischio sia per il pianeta che per la salute umana, e su questo non ci sono dubbi. Esistono vari tipi di gas tossici con cui ti imbatti quotidianamente, anche quando sei a casa. Ciascuno di questi gas ha il suo modo di danneggiare l’umanità e la natura.

Il modo migliore per ridurre al minimo i rischi causati dalle perdite di gas è disporre di un piano d’azione adeguato che preveda la disponibilità degli strumenti necessari per identificare e rispondere alle perdite di gas di qualsiasi tipo.

I tipi comuni di gas tossici

I rilevatori di gas vengono utilizzati nelle industrie, nelle case, nei laboratori o nelle strutture. Alcuni vengono utilizzati nella saldatura, nel rifornimento di carburante e nella refrigerazione, mentre altri sono prodotti come sottoprodotti della combustione o di reazioni chimiche. È necessario conoscere l’identificazione dei gas tossici e rispondere ad essi.

Ammoniaca (NH3)

Tra i gas più utili che hai incontrato c’è l’ammoniaca. Questo gas incolore dall’odore pungente viene utilizzato nella refrigerazione, nei prodotti per la pulizia e nei fertilizzanti. Ma per quanto utile, non si può ignorare il danno che ha arrecato alla salute umana e al nostro pianeta. L’esposizione diretta all’ammoniaca può irritare gli occhi, la pelle e il tratto respiratorio. E quando si presenta in alte concentrazioni, diventa estremamente tossico, causando gravi problemi per la salute.

Monossido di carbonio (CO)

Il monossido di carbonio svolge un ruolo importante come catalizzatore nelle industrie per la produzione di composti che vengono ulteriormente utilizzati in prodotti di valore. Questo gas incolore e inodore è un sottoprodotto di una combustione incompleta di materiali a base di carbonio come gas, petrolio e legno. Per le caratteristiche di questo gas, l’utilizzo di rilevatori di concentrazione di monossido di carbonio è particolarmente importante nella nostra vita e nelle nostre attività industriali. Se non viene rilevato in tempo e vengono inalate elevate concentrazioni di monossido di carbonio, potrebbe essere fatale.

Solfuro di idrogeno (H2S)

Che si tratti di produrre acido solforico e zolfo o di essere un componente importante di pesticidi, cuoio, coloranti, medicinali, ecc., l’uso dell’idrogeno solforato è immenso. Questo gas incolore che puzza di uovo marcio può essere trovato nel gas naturale, nelle acque reflue e nel vetro vulcanico. Tuttavia, l’H2S è estremamente tossico. Anche a basse concentrazioni può causare irritazione agli occhi, al naso e alla gola, mentre livelli più elevati possono portare alla perdita di coscienza o alla morte.

Cloruro di idrogeno (HCl)

Il cloruro di idrogeno ha contribuito notevolmente, dalla neutralizzazione degli agenti sbiancanti agli additivi negli alimenti o nei tessili. Questo gas dall’odore pungente e irritante viene utilizzato in molti processi industriali. È così comune che anche un bambino di prima media potrebbe averlo sperimentato senza supervisione. Potrebbe, tuttavia, essere dannoso per il benessere degli esseri umani. L’esposizione diretta e l’uso estensivo di HCl possono irritare il sistema respiratorio e causare tosse, irritazione della gola e danni ai polmoni.

Cianuro di idrogeno (HCN)

Non fidarti del suo aspetto, poiché questo gas può essere tossico. Il cianuro di idrogeno è attivo nella fumigazione, nell’estrazione mineraria, nelle fibre sintetiche, nei coloranti, ecc. È un gas blu pallido con un odore di mandorla amara che a volte potrebbe risultare incolore. Potresti aver sentito parlare dei suoi usi nelle industrie minerarie e galvaniche. La fuoriuscita di questo gas può causare gravi problemi e portare a gravi problemi respiratori o addirittura alla morte se inalato.

Fosfina (PH3)

La fosfina è un sottoprodotto dei processi biologici e, a differenza del suo nucleo, è estremamente letale. È un attore chiave nel settore agricolo per il suo lavoro come pesticida per i cereali immagazzinati. Questo gas incolore e infiammabile ha un odore terribile (di pesce o di uova marce). L’inalazione di gas fosfina causerà difficoltà respiratorie e danneggerà il sistema nervoso centrale.

Altri gas tossici

L’elenco potrebbe continuare, poiché ogni gas che incontri potrebbe danneggiare la tua salute e l’ambiente. Questi gas deterioreranno gradualmente la tua salute e l’ambiente, a seconda del tuo livello di concentrazione. Altri importanti gas tossici utilizzati nelle industrie includono:

Anidride solforosa (SO2)

Cloro (Cl2)

Formaldeide (CH2O)

Solfuro di idrogeno (H2S)

Biossido di azoto (NO2)

Ossido nitrico (NO)

Biossido di cloro (ClO2)

Etilene (C2H4)

I passaggi per identificare le perdite di gas

Disporre degli strumenti più recenti e di un piano d’azione funzionante è ciò di cui parleremo in questa sezione. Annusare e indovinare se il gas perde o meno non sarà sufficiente per sfuggire a un potenziale incidente. Innanzitutto, inizia con il corretto sistema di identificazione.

Cerca i segni e i sintomi di una perdita di gas

Questa è la parte iniziale dell’identificazione. Usa i tuoi sensi umani per verificare la presenza di odori insoliti, sintomi fisici, foschia o nebbia visibili o persino piante morte. La maggior parte dei gas tossici sono inodori, quindi sono inodori da identificare. Allo stesso tempo, alcuni hanno un odore sgradevole, come quello di un uovo marcio o di un pesce. Pertanto, è necessario mantenere il senso dell’olfatto.

Stai attento a qualsiasi disagio fisico, ad esempio vertigini, nausea, irritazione agli occhi o persino affaticamento. Non ignorare se qualcuno intorno a te mostra tali segni. Posiziona le piante vicino alle condutture e presta loro attenzione. A volte, le piante muoiono o scoloriscono quando un gas tossico le danneggia,

Installa rilevatori di gas e allarmi

Potresti sbagliare con il tuo istinto e i tuoi sensi, ma non puoi sbagliare con un sistema di rilevamento gas perfettamente funzionante. Avere rilevatori e allarmi di gas è uno dei modi più efficaci per identificare le fughe di gas. Ma come si rileva un gas tossico quando ne esistono così tanti tipi? Il modo migliore per farlo è utilizzare un rilevatore di gas tossici. Questi rilevatori hanno anche impostazioni per un gas specifico e potrebbero anche essere disponibili per più bicchieri.

Oltre ai rilevatori, sono utili anche gli allarmi gas. Gli allarmi gas sono installati nelle case e nelle proprietà pubbliche e possono causare suoni forti in caso di fuga di gas.

Risposta alle fughe di gas tossici

La tua risposta a una fuga di gas tossico dipende dall’intensità della situazione. Tuttavia, delineeremo la condotta generale durante un simile incidente. Una volta rilevata una fuga di gas, è necessario renderla un incidente gestibile anziché un disastro.

Educare te stesso e i tuoi dipendenti sulla politica di risposta è essenziale per ogni settore. La politica deve garantire che siano state stabilite azioni chiare e immediate da seguire, come e chi sarà responsabile dell’isolamento e dell’arresto della fonte, nonché dell’uso e della disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Stai al sicuro da una perdita di gas tossico!

Tu e le persone intorno a te dovete agire in modo intelligente in caso di perdite di gas tossici. Devi assicurarti di aver adottato le misure necessarie per valutare qualsiasi incidente prima che si verifichi. Sfortunatamente, se le cose vanno male, non garantire alcun danno a nessuno.