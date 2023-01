Come difendersi dalle truffe, i Carabinieri di Amelia incontrano gli anziani - Tuttoggi

Carabinieri di Amelia: 9 incontri con la cittadinanza

I Carabinieri della Compagnia di Amelia, negli ultimi due mesi, sono stati coinvolti in nove incontri con la cittadinanza: a Lugnano in Teverina, presso la Chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta; a Narni, presso il Centro Comunale Anziani; ad Alviano, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo; a Guardea, presso la Chiesa dei SS Pietro e Cesareo; a Narni Scalo, presso il Circolo ACLI e presso la Parrocchia di Sant’Antonio; a Otricoli, presso il Centro Comunale Anziani; a Penna in Teverina; a Montecchio, presso la Sala Consiliare.

Alle riunioni hanno partecipato circa 350 persone. I Carabinieri, nello specifico, hanno suggerito alcuni comportamenti da adottare per evitare di cadere vittime delle truffe, per prevenire i furti in abitazione e per scongiurare le aggressioni.

Nei prossimi giorni, inoltre, seguiranno ulteriori incontri organizzati nell’ambito di un’iniziativa che si inserisce nella campagna provinciale di sensibilizzazione dell’Arma dei Carabinieri a favore delle fasce più deboli della popolazione, in accordo con il vescovo di Terni-Narni-Amelia.