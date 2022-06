Come arrivare in forma alla prova costume - Tuttoggi

Si può seguire una dieta disintossicante o dimagrante, magari con l’aiuto di un esperto, e si può iniziare un programma di allenamento mirato a ridurre i chili in eccesso o abbracciare un’alimentazione che includa, ad esempio, anche prodotti alleati di chi possiede poco tempo da dedicare alla preparazione dei pasti, come ad esempio i pasti sostitutivi di Shape Republic.

Tutto dipende dal proprio punto di partenza, dagli obiettivi che ci si pone, dal tempo a disposizione e dalla giusta motivazione per iniziare.

Prepararsi per la prova costume non vuol dire solo perdere peso o tonificare il fisico, ma anche preparare la pelle all’esposizione solare, i capelli e tutto quello che serve per mantenere l’organismo in forma e in salute.

Come preparare la pelle

Uno dei rischi maggiori che si corrono quando ci si mette in costume e che può rovinare davvero una vacanza, è l’ustione dovuta a una sovraesposizione solare.

L’entusiasmo di raggiungere subito un colorito degno della bella stagione e indossare una tintarella invidiabile può portare a commettere errori grossolani che danneggiano la propria pelle, invece che valorizzarla.

È buona norma, dunque, prepararla all’esposizione del sole, prima di sdraiarsi sul bagnasciuga intenti ad abbronzarsi.

Non è infatti solo una questione di protezione solare, ma è necessario aiutare la cute a produrre melanina e difendersi dai raggi UV. La prima cosa da fare è dunque evitare trattamenti aggressivi prima di esporsi e, specialmente in caso di pelle chiara, assumere un integratore specifico.

In questo senso, le tempistiche di preparazione della pelle sono fondamentali: circa 15 giorni prima della partenza, ad esempio, può tornare utile uno scrub professionale dall’estetista e, magari, iniziare a esporsi al sole solo gradualmente.

Una settimana prima della partenza, ancora, sarebbe opportuno praticare un’esfoliazione leggera, senza dimenticare l’importanza dell’idratazione per evitare pelle spellata e ottenere un’abbronzatura più uniforme.

Alimentazione e attività fisica

Abbiamo parlato di preparazione della pelle prima dell’esposizione al sole e questa non può che passare anche dall’alimentazione, attraverso l’assunzione di cibi ricchi di betacarotene, come carote, appunto, ma anche pesche, pomodori e tutti i cibi ricchi di vitamina C ed E.

Ma l’alimentazione è anche un ottimo alleato della forma fisica in generale, soprattutto durante la bella stagione.

Che si abbia o meno l’esigenza di perdere peso e ritrovare l’equilibrio, abbracciare una dieta sana, ricca di vitamine, fibre e sali minerali fa bene a tutti.

Spazio dunque a molta acqua, insalate, cereali integrali, uova, pesce e carni bianche, da abbinare a spremute di frutta fresca e tè freddo.

Se assunti nelle giuste quantità, questi alimenti, uniti a un’attività fisica regolare, possono far risvegliare il metabolismo e contribuire alla riduzione dell’adipe e alla tonificazione del corpo.

Non servono, infatti, grandi esercizi o enormi sforzi per tonificare il fisico.

Con la bella stagione, anche una passeggiata in bicicletta o a piedi, per un’ora al giorno, possono bastare a rimettere il fisico in forma.

Credit foto – Pixabay