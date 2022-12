Come affrontare le sfide legate al primo anno di vita del bambino, ecco progetto Baby Newsletter - Tuttoggi

“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”, ha detto l’assessore al Welfare Cristiano Ceccotti, citando un proverbio africano. “Proprio a questo concetto si è ispirata la nostra azione che ha portato alla realizzazione di un progetto di rete con tanti attori importanti e autorevoli. La baby Newsletter, che peraltro sarà diffusa non solo a Terni, ma in tutti i Comuni della Zona Sociale 10, è solo una delle azioni a sostegno della genitorialità. Nel 2023 seguirà anche l’apertura del PUA, il Punto Unico di Accesso nel consultorio di via Montegrappa”.

La Baby Newsletter – Il Comune di Terni, di concerto con l’Azienda USLUmbria2 e l’Azienda Ospedaliera di Terni, ha aderito al programma degli interventi che prevede la realizzazione del progetto “Baby Newsletter”, proposto dall’Associazione Culturale Pediatri Umbri (ACP) e l’implementazione del consultorio familiare.

Il progetto Baby Newsletter, proposto dall’Associazione Culturale Pediatri Umbri (ACP), s’inserisce all’interno della programmazione della Regione Umbria sugli interventi da attuare a valere sul Fondo per le Politiche per la Famiglia. “L’obiettivo è promuovere la salute del bambino attraverso alcuni strumenti, validati scientificamente, che possano essere di supporto ai genitori. Da qui l’idea di inviare direttamente nelle case dei nuovi nati delle lettere, a cadenza periodica, che forniscono suggerimenti e consigli su come affrontare le sfide legate al primo anno di vita, nonché tutte le informazioni utili per accedere ai servizi territoriali. Una guida pratica che va ad aggiungersi al ruolo imprescindibile dei pediatri. Nelle missive sono contenute informazioni utili sulle fasi di sviluppo e crescita del bambino e sui benefici di pratiche, comportamenti e stili di vita sani; sono riportati, inoltre, indicazioni su come promuovere al meglio il potenziale di crescita del bambino”.

Al momento dell’iscrizione i genitori, dovranno firmare (almeno uno di loro) la lettera di consenso all’invio delle Baby Newsletter al loro indirizzo di residenza. In quell’occasione, verrà consegnato loro:

il libretto pediatrico : un importante documento di “salute” che accompagna il bambino sin dalla sua nascita. Qui il pediatra di famiglia registra tutte le informazioni importanti che riguardano la crescita e lo sviluppo del bambino;

: un importante documento di “salute” che accompagna il bambino sin dalla sua nascita. Qui il pediatra di famiglia registra tutte le informazioni importanti che riguardano la crescita e lo sviluppo del bambino; la prima Baby Newsletter in cui sono riportati i primi utili consigli relativi al momento dei primi giorni di vita del bambino;

in cui sono riportati i primi utili consigli relativi al momento dei primi giorni di vita del bambino; il modulo per l’attivazione della tessera della Biblioteca Comunale . Comune e Biblioteca comunale, infatti, sostengono il programma nazionale “Nati per leggere” con l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce in famiglia e con i bambini, già dai primi istanti di vita;

. Comune e Biblioteca comunale, infatti, sostengono il programma nazionale “Nati per leggere” con l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce in famiglia e con i bambini, già dai primi istanti di vita; modulo per attivare la “Card” delle Farmacie Comunali con la quale è possibile accedere a della scontistica dedicata e ritirare, presso le farmacie, un Kit di benvenuto.

