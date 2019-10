Colto da malore in mezzo in al bosco

share

Una persona è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia dopo aver accusato un malore in mezzo al bosco, ad Assisi.

L’episodio in mattinata (poco dopo le 10) in località Sterpete. La moglie dell’uomo è riuscita a caricarlo in macchina ed a venire incontro ai soccorritori dei vigili del fuoco, che nel frattempo aveva allertato, insieme al soccorso alpino.

L’elicottero Icaro del 118 lo ha quindi trasportato in ospedale.

share

Stampa