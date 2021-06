Coltellata alle spalle per futili motivi, arrestato ventenne - Tuttoggi

Dopo un diverbio avvenuto per futili motivi, il 20enne avrebbe dato una coltellata alle spalle ad un 26enne di nazionalità rumena

E’ finita con l’arresto di un ventenne una lite finita con una coltellata ai danni di un giovane avvenuta al parco di Ammeto (Marsciano). L’episodio è avvenuto nella sera del 19 giugno ed i carabinieri della stazione di Marsciano, insieme a quelli del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Todi hanno ben presto ricostruito quanto avvenuto.

In manette è dunque finito un ventenne italiano di origini marocchine, incensurato, marscianese. L’accusa per lui è di tentato omicidio e porto abusivo di coltello.

Le immediate attività investigative condotte dai citati militari hanno portato in brevissimo tempo all’identificazione del ragazzo. Dopo un diverbio avvenuto per futili motivi, avrebbe colpito alle spalle con un fendente un 26enne di nazionalità rumena, già noto ai Carabinieri.

Alla persona ristretta è stato sequestrato anche il coltello.

Il ferito è stato trasportato in ospedale e giudicato con prognosi riservata, ma non versa in pericolo di vita.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.