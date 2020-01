Colpo in tabaccheria nel cuore della notte, bottino da 20 mila euro - Tuttoggi

Colpo nel cuore della notte, a Lama (San Giustino), ai danni della tabaccheria Europa di Riccardo Allegria (a pochi metri dal ristorante giapponese).

Tra le ore 3 e le 4 di lunedì 20 gennaio i ladri hanno sfondato la porta d’ingresso principale e sono entrati portando via l’intero contenuto di una slot machine e di un cambiamonete, facendo anche razzia di sigarette e gratta e vinci.

Gli autori del furto, che avrebbero racimolato un bottino di almeno 20 mila euro, sarebbero riusciti a manomettere anche le telecamere di videosorveglianza e a non far scattare l’allarme, dandosi alla fuga in tutta comodità a bordo della loro auto. Tuttora in corso le indagini della Polizia di Città di Castello.