Più colonnine di ricarica elettrica, si punta al bando ministeriale

Venticinque le aree individuate dove installare le colonnine in caso di ottenimento del finanziamento

La giunta comunale di Foligno ha approvato la delibera di candidatura di spazi pubblici comunali per partecipare al bando del ministero e della sicurezza energetica nell’ambito del Pnnr, attraverso Enel X Way Italia dedicata alla mobilità elettrica, per la dotazione gratuita di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Le aree individuate

Sono state individuate 25 aree nell’intero territorio comunale: due a Colfiorito in zona ‘Casermette’; una a Rasiglia; due in zona ‘Plateatico’; una nel parcheggio di via Arcamone di fronte all’ospedale; una nel parcheggio di via Innamorati/via Monte Acuto; una al centro di Sant’Eraclio, a largo Garibaldi; una nel parcheggio dei Canapè; una nel parcheggio di via de Preti; due nel parcheggio dell’ex Centro Fiera; una a Belfiore; due in ‘zona Decathlon’; una in Viale Mezzetti; una in via Sestriere – Scuola Gentile; una a Cancellara; una in piazza Matteotti; una a Ponte Santa Lucia; due nel parcheggio pubblico a La Paciana; una a Capodacqua; una a San Giovanni Profiamma ed una nel parcheggio di via Sicilia a Sportella Marini. Ogni colonnina sarà in grado di ricaricare due veicoli, pertanto potranno essere serviti complessivamente cinquanta mezzi.

Il sindaco: “Un nuovo servizio in tutto il territorio comunale”

“Grazie a questo intervento riusciremo a garantire un servizio in tutto il territorio comunale, dalla montagna alle periferie, dal centro storico alle zone industriali e commerciali – ha dichiarato il sindaco Stefano Zuccarini – usufruendo di dotazioni gratuite e sostenendo al meglio la mobilità elettrica”.