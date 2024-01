Colle di Nocera Umbra, restaurati gli affreschi della SS Trinità

Giornata di festa per la comunità di Colle e di tutta la città per l'inaugurazione degli affreschi del 500 restaurati

Sarà una giornata di festa per la comunità di Colle di Nocera Umbra, e per tutta la cittadinanza di Nocera Umbra, quella di domani, sabato 6 gennaio 2024 alle ore 17.30 quando saranno scoperti i restauri degli affreschi del 1500 della chiesola della SS.Trinità. Il dipinto più antico della chiesa, riportante la data del 1550, è quello realizzato nell’abside, dove la scena centrale rappresenta la Santissima Trinità con Angeli laterali, una Madonna con il Bambino raffigurata rispettivamente ai due lati in modo speculare.

La cronologia delle opere

Successivamente, datate 1580, sono state aggiunte le piccole immagini votive di S. Orsolano, S.Elena, S. Bernardino da Siena, e S.Antonio Abate, a destra della scena centrale. Mentre a sinistra S. Bibbiana, S.Lucia e un’altra Madonna con Bambino. Sicuramente si può attribuire l’affresco più antico alla stessa mano del dipinto realizzato nella Chiesa di S. Giovanni a Boschetto, molto raffinato ed elegante, simile nel tratto dei volti e dei particolari decorativi. Mentre si può ipotizzare l’attribuzione ad un allievo ispirato dal maestro la realizzazione dei dipinti successivi. Sicuramente da questo intervento potrà partire uno studio più approfondito per l’attribuzione precisa dei dipinti, fino a trovare il nome dell’artista.

Il restauro

Il restauro, fortemente voluto dall’impegno dalla Parrocchia e dal Consiglio pastorale di Colle, realizzato dalla ditta Flebea di Gualdo Tadino di Patrizia Tega e Carla Bassetti è stato possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e della associazione Castrum Collis, realtà associativa vivacemente presente sul territorio con la quale la Parrocchia collabora attivamente, guidata dalla presidente Lidia Cioli.