Col coltello minaccia un addetto alla sicurezza

I controlli disposti dal questore, con l’impiego di personale della Questura e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, hanno riguardato principalmente i quartieri del centro cittadino con particolare riguardo alla zona della stazione Fontivegge, via Campo di Marte, via Canali, via della Ferrovia e il parco della Pescaia.

Nel corso dell’attività, sono stati fermati in piazza Vittorio Veneto due ragazzi extracomunitari di origini egiziane, rispettivamente di 19 e 18 anni, notati dagli agenti per il loro atteggiamento sospetto.

Dagli ulteriori accertamenti è emerso che il 19enne, oltre ad avere diversi “alias”, ovvero false identità, è risultato gravato da un respingimento dal territorio nazionale con contestuale Ordine del Questore di Siracusa di lasciare l’Italia, emesso lo scorso febbraio.

Per questo motivo, il giovane è stato accompagnato in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’autorità giudiziaria per inottemperanza dell’ordine del Questore e posto a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’avvio del procedimento finalizzato a rendere esecutiva l’espulsione dal territorio nazionale.

Gli operatori, rintracciato l’uomo, classe 1957, nella vicina via Cortonese, lo hanno identificato.