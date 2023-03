Cocaina in auto e nel mobiletto di casa, arrestato 45enne

Una volta proceduto all’ispezione dei loro effetti personali, in effetti, sono stati rinvenuti all’interno del portafoglio dell’uomo 5 involucri in cellophane contenenti singole dosi di cocaina per un peso totale di circa 4 grammi, nonché denaro contante per un valore complessivo di 1.070 euro in banconote di vario taglio.

I militari, insieme ai colleghi di Gualdo Tadino, hanno poi voluto approfondire il controllo nell’abitazione dell’uomo, dove dentro un barattolo all’interno di un mobiletto sono stati rinvenuti altri 4 involucri contenenti cocaina (peso complessivo di circa 45 grammi), oltre ad un bilancino di precisione e varie bustine circolari come quelle delle dosi già trovate nel portafoglio. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è stato tratto in arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotto presso il carcere di Capanne a Perugia.