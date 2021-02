"Co' gli sci in centro, sta...", il video che spopola su Whatsapp

Insieme a tante suggestive foto del centro storico di Perugia imbiancato c'è anche questo singolare video di una donna con gli sci di fondo in piazza Italia

“Co’ gli sci in centro, sta…”. Questo il commento, in perugino, che si sente nel video che sta spopolando sulle chat Whatsapp. Protagonista una donna che, vestita di tutto punto per affrontare la neve, costeggia piazza Italia sugli sci da fondo.

Un modo singolare di passeggiare nel centro storico imbiancato dalla neve.

Anche Perugia, come molte città italiane, questa mattina si è risvegliata imbiancata. Con tante foto suggestive, soprattutto del centro storico, che sono state pubblicate sui social.