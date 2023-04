Cnr Porano, passi in avanti per rinnovo convenzione di Villa Paolina - Tuttoggi.info

Cnr Porano, vertice Provincia-Iret-Cnr per mantenere il centro di ricerca a Orvieto. Passi in avanti per la salvaguardia del sito

La presidente della Provincia di Terni ha incontrato, insieme al sindaco di Porano, il direttore dell’Iret-Cnr Carlo Calfapietra e il dirigente del patrimonio edilizio Nicola Fratini. Il colloquio, voluto dalla presidente come già da lei stessa annunciato nei giorni scorsi, ha affrontato la questione della convenzione per la sede di Villa Paolina anche a seguito delle notizie su un eventuale trasferimento del centro ricerche fuori dall’Umbria.

L’importanza del Cnr di Porano

Nel corso dell’incontro si è parlato infatti delle varie forme di rinnovo della concessione a lungo termine degli spazi utilizzati da anni dall’istituto. La presidente e il sindaco hanno colto l’occasione per sottolineare l’importanza che il Cnr ha per la nostra regione, la cui unica sede è a Porano, e le sue numerose collaborazioni anche con Orvieto e l’area orvietana.