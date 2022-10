Clizia Burzicchi campionessa italiana di Lancio del giavellotto, suo anche record regionale - Tuttoggi

Matilde Albiani, nel salto in alto, ha conquistato la finale ed un splendido 7° posto, raggiunto con la misura di 1,55 metri, che le ha permesso di scalare la classifica migliorando di ben 5 cm la sua misura di iscrizione. Benedetta Agbobu, nel getto del peso, non ha trovato il lancio giusto che una settimana fa l’aveva portata a vincere il trofeo Musacchio, e con 8,74 mt si classifica 18°, un risultato che non rispecchia una stagione che comunque resta ricca di soddisfazione.

Grande felicità in casa dell’Atletica Pakman per il dt Nicola Mancini, allenatore delle atlete che hanno partecipato ai campionati italiani, insieme allo staff tecnico e al presidente Antonio Ciabucchi, a testimonianza del fatto che questi risultati sono espressione di un movimento ampio che parte dalla base del settore giovanile.