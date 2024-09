Climber scala la Fontana del mercato, Video Foto | Paura per l’ignoto scalatore - Tuttoggi.info

Attimi di paura per l’impresa dell’ignoto climber che questa notte ha scalato a mani nude l’edificio della fontana di Piazza del Mercato di Spoleto affollata dalla movida del sabato sera.

Diversi quelli che hanno potuto seguire l’impresa del provetto spider man che è riuscito a raggiungere, in meno di due minuti, il tetto dell’edificio, come dimostrano i video che Tuttoggi può mostrare in anteprima ma che stanno facendo il giro di chat e altri mezzi di comunicazione.

Dalle immagini di un video si vede il giovane – scarpe scure, calzoncini grigi e maglia giallo-blu – che sale sull’ultimo capitello a forma di anfora e tenta di afferrare il cordolo del tetto, sul lato destro del palazzo, per tentare l’ultimo passaggio e guadagnare la parte più alta dell’edificio.

In un altro video il climber scala il palazzetto proprio lungo il lato della fontana fino ad arrivare in cima per poi sdraiarsi e fare qualche evoluzione.

Non sono mancati come detto attimi di apprensione per le sue sorti, come quando ha raggiunto il cordolo più alto rischiando di precipitare al suolo.

Era da poco passata la mezzanotte quando l’uomo, sicuramente uno scalatore di buona esperienza, ha cominciato la propria salita, sul lato destro del palazzo, quello antistante gli uffici della Procura della Repubblica.

La bravata, a quanto riferiscono alcuni testimoni, è stata immediatamente segnalata alle forze dell’ordine ma all’arrivo delle pattuglie, dello scalatore non c’era più traccia.

C’è chi sostiene di averlo riconosciuto in un ragazzo del comprensorio di 28 anni ma né il video, né le foto rendono possibile un identikit. Possibile quindi che sia giunto a Spoleto anche da un’altra città.

Qualcosa sulla sua identità potrebbe essere svelato da alte telecamere della zona.

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Per il momento non è dato sapere di fascicoli aperti per questo gesto che rischia di creare un pericoloso effetto emulazione.

Un po’ come quelli del più noto Dedelate, il climber minorenne di Sondrio, che proprio questa estate si è reso protagonista di pericolose scalate tra monumenti ed edifici di Milano: dalla Madonnina del Duomo al Castello Sforzesco, alla Galleria Vittorio Emanuele fino ad arrivare oltre il terzo anello dello stadio Meazza.

Che però, a differenza dello spider man della Fontana del Mercato di Spoleto, ha postato le proprie imprese sui social fino ad essere identificato e denunciato per invasione di edifici.

© Riproduzione riservata