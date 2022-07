Climatizzazione degli ambienti: quando ricorrere a un condizionatore 7000 btu - Tuttoggi

Quest’ultima è una componente particolarmente importante, dato che permette di ottimizzare i consumi, consentendo di usufruire di un risparmio piuttosto importante sui costi della bolletta dell’energia elettrica.

Come scegliere un condizionatore 7000 btu

Attualmente, per trovare il condizionatore 7000 btu più indicato per le proprie esigenze domestiche è possibile affidarsi anche alla rete.

Sul web, infatti, i migliori portali e-commerce specializzati nella vendita di impianti di climatizzazione propongono un ampio ventaglio di soluzioni, generalmente con la possibilità di usufruire di sconti interessanti.

Per esempio, optando per un condizionatore 7000 btu su Climamarket.it è possibile usufruire di prezzi concorrenziali, con la garanzia di passare in rassegna soltanto le proposte appartenenti ai migliori marchi del settore.

Naturalmente, oltre al prezzo in fase di scelta si dovrà tenere conto di altri elementi fondamentali, come per esempio:

Classe energetica;

Funzionalità Wi-Fi;

Potenza nominale;

Funzionamento;

Dimensioni.

Ovviamente è molto importante che il dispositivo scelta sia adatto ai mq che una persona deve climatizzare e all’altezza massima degli ambienti. In alcuni casi è possibile combinare tra loro più condizionatori per coprire una maggiore ampiezza degli spazi. La classe energetica è importante per valutarne l’impatto in bolletta e nella scheda tecnica viene sempre riportata sia quella ottenuta per il raffreddamento, sia quella relativa allo strumento utilizzato per il riscaldamento. Quest’ultimo parametro rappresenta un fattore importante solo per chi intende utilizzare lo strumento anche in questa modalità.

Il funzionamento permette invece di verificare le varie modalità su cui può essere impostato il dispositivo. Tra queste è molto utile quella di deumidificazione, in quanto permette di rendere decisamente più gradevoli gli ambienti in estate, soprattutto durante la notte.

Inoltre, è sicuramente importante valutare le dimensioni del prodotto, sia dell’unità interna che di quella esterna, per avere la certezza di disporre dello spazio necessario per la loro installazione.

Condizionatori 7000 btu: caratteristiche e funzionalità avanzate

I condizionatori 7000 btu in alcuni casi presentano anche delle funzionalità molto avanzate, come ad esempio la purificazione dell’aria da polveri, acari e batteri. Questo aspetto, su cui è stata posta molto l’attenzione degli esperti negli ultimi anni, viene gestito attraverso il posizionamento di appositi filtri molto performanti e permette di prevenire la formazione di pericolose muffe e in generale di tanti agenti patogeni che non dovrebbero mai essere sottovalutati. Scegliere bene un condizionatore 7000 BTU permette generalmente di apportare il necessario grado di benessere a tutta la famiglia.

Proprio per questa ragione è importante selezionare sempre un condizionatore adatto per coprire una specifica metratura, tarato sull’abitazione di chi lo acquista, e sul grado di coibentazione di un edificio. Generalmente può essere una buona idea rivolgere la propria attenzione alle migliori marche del settore, come ad esempio Daikin e Toshiba, in quanto queste garantiscono spesso le migliori prestazioni e sono altamente affidabili (maggior durata nel tempo). Anche la classe energetica è importante, sia per la salvaguardia dell’ambiente, sia per limitare i costi in bolletta.

Inoltre i migliori prodotti del settore sono ormai molto silenziosi e presentano delle ottime funzionalità di filtraggio dell’aria. I design di questi condizionatori sono sempre più belli alla vista e caratterizzati da dimensioni compatte che si traducono in un peso limitato e in una maggiore semplicità di installazione.

Infine, è importante sottolineare che scegliendo un buon portale di acquisto, i migliori condizionatori 7000 btu possono essere acquistati con pagamenti rateizzati e usufruendo ancora delle agevolazioni fiscali previste per il 2022.