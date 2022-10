"Il clima che cambia", il Laboratorio di scienze schiera i giovani

Il progetto punta a sensibilizzare tutte le scuole italiane

“Il clima che cambia. I ghiacciai alpini”. È il nuovo progetto didattico-formativo e di sensibilizzazione dell’impatto del riscaldamento globale sui ghiacciai messo a punto dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, in sinergia con la start up Scenari Digitali e con la collaborazione del Comune di Foligno e della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Destinatarie sono le scuole di tutta Italia, con un’attenzione particolare agli Istituti secondari di secondo grado e agli Istituti omnicomprensivi, ma con una proposta, in questa prima fase di carattere sperimentale, anche alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Foligno e del resto dell’Umbria, socie della struttura di via Isolabella.

L’obiettivo

L’obiettivo è quello di rendere gli studenti consapevoli dei cambiamenti climatici e dell’effetto che questi hanno, in particolare, sui ghiacciai, con tutto ciò che ne consegue per il Pianeta e le comunità. Per farlo, i ragazzi monitoreranno l’evolversi del fenomeno attraverso un sistema di webcam alimentate ad energia solare, che Scenari Digitali ha installato in siti di particolare interesse che fanno riferimento all’ambiente montano italiano. Entrando nello specifico, punti di osservazione privilegiati saranno per quanto riguarda le Alpi: Capanna Margherita (4554m Monte Rosa), Capanna Gnifetti (3647m Monte Rosa), Rifugio Casati (3269m, Ghiacciaio dei Forni), Rifugio Guasti (3285m, Gran Zebrù), Passo Gavia( 2560m, Valfurva), Rifugio Locatelli (2450m, Tre Cime di Lavaredo, Dolomiti), Passo Sella (2225m, Val Gardena, Dolomiti), Rifugio Pastore (1575m, Alagna Valsesia), Rifugio Monte Agudo (1573m, Auronzo di Cadore) e di prossima attivazione il Monte Bianco, il Monte Cervino, il Ghiacciaio dei Forni e la Val Senales. Mentre negli Appennini i Monti Sibillini, il Monte Nerone nelle Marche e la Majelletta in Abruzzo.