Clandestino ruba un’auto ma viene subito fermato

Pregiudicato clandestino trovato alla guida di un’auto rubata. Durante servizio di pattugliamento del territorio in orario serale, personale della polizia locale lungo via Centova intercettava un veicolo che era stato rubato e per il quale era stata diramata specifica nota di rintraccio da parte della centrale operativa.

L’autovettura, Lancia Y, risultava rubata poco prima in località San Sisto.

L’uomo che si trovava alla guida, un pregiudicato clandestino di origini magrebine, condotto presso gli uffici del Comando di polizia municipale, è stato sottoposto a fermo per identificazione. A seguito dei rilievi di rito esperiti presso la sezione di polizia scientifica della Questura, è stato deferito alla competente autorità giudizaria per i reati di ricettazione ed inottemperanza alle leggi sull’immigrazione.

Allo straniero veniva inoltre contestata la guida senza patente.

La polizia locale ha provveduto poi alla riconsegna del veicolo al legittimo proprietario.

