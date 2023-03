Cittadella – Perugia, sfida salvezza: formazioni e dove vederla

Qui Perugia

Castori, grazie anche alla sosta dovuta al terremoto, recupera Di Serio ed Ekong in attacco (ma non ce la fa Olivieri) e Angella in una difesa orfana degli squalificati Rosi e Curado, oltre che di Dell’Orco, la cui stagione è finita nella serataccia di Pisa.

Probabili formazioni

Cittadella: Kastrati, Perticone, Del Fabro, Frare, Giraudo, Carriero, Pavan, Crociata, Vita, Maistrello, Antonucci. All. Musso (Gorini squalificato).

Perugia: Gori, Sgarbi, Angella, Struna, Casasola, Capezzi, Santoro, Lisi, Luperini, Di Carmine, Di Serio. All. Castori.

Dove vedere Cittadella – Perugia

La partita Cittadella – Perugia (ore 14) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.