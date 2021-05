Città santuario, il ringraziamento del sindaco De Carolis - Tuttoggi

Il sindaco di Cascia Mario De Carolis esprime "soddisfazione" e ringrazia per l'emendamento sul contributo per le città santuario

Il sindaco di Cascia Mario De Carolis esprime “soddisfazione” e ringrazia a nome della città, per l’approvazione all’unanimità da parte della Commissione Bilancio del Senato dell’emendamento “Salva Cascia”, senza il quale il paese di Santa Rita rischiava di rimanere escluso dai contributi riconosciuti alle città santuario in quanto non raggiunge la soglia dei 10mila abitanti.

Il sindaco con l’Arcivescovo di Spoleto Norcia, monsignor Renato Boccardo, insieme a tutte le istituzioni civili, religiose e le associazioni di categoria del Comune avevano chiesto di attivarsi per il riconoscimento delle difficoltà delle aziende, duramente colpite dal sisma prima e dal Covid poi.

A tal proposito i gruppi parlamentari, nelle figure del senatore Briziarelli (Lega), Mirabelli (PD), Modena (FI), Pavanelli (5 Stelle) e Zaffini (Fratelli d’Italia), avevano presentato tale emendamento a favore dell’inclusione di Cascia. Tutti insieme hanno convogliato poi le loro proposte nell’emendamento finale del senatore Briziarelli.