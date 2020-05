Città saluta fine lockdown con "concertone" on line da Guinness dei primati - Tuttoggi

Il “concertone” della speranza, della ripartenza. Oltre 300 fra musicisti, cantanti, orchestre, corali e band hanno dato vita oggi pomeriggio (domenica 3 maggio) ad una inedita “maratona” on line da Guinness dei primati, sulle note di brani e canzoni simbolo di questo momento difficile che tutto il paese sta vivendo ormai da mesi.

Il “concertone”

Dall’Umbria, che oggi ha fatto registrare per la prima volta zero contagi sui totale dei tamponi effettuati in 24 ore, e da Città di Castello, centro rinascimentale di rara bellezza, si sono alternati davanti al microfono, rigorosamente da casa o da studi di registrazione a distanza, volti noti della musica e del palcoscenico come il rapper Frankie Hi-nrg mc, Elio e le Storie Tese, David Riondino e poi il maestro Fabio Battistelli (ideatore del concertone assieme al professor Rosario Salvato) che, con il suo clarinetto sulle note struggenti di “The Mission” ha inebriato angoli, vie e piazze della città e irradiato attraverso il web la speranza e riconoscenza infinita nei confronti degli eroi degli ospedali in trincea contro un nemico “invisibile”.

Immagini in musica

Oltre due ore di musica, intervallata dalla presentazione dei brani dell’attore Maurizio Perugini, sulle immagini suggestive della città in un video prodotto dalla Fondazione Hallgarten-Franchetti, per la regia di Alberto Fabi: dalla Pinacoteca Comunale che custodisce i “gioielli” di Raffaello e Signorelli, passando per l’arte contemporanea del Maestro Alberto Burri, agli ex-seccatoi del tabacco e Palazzo Albizzini, scorci del centro storico con il campanile rotondo, la torre civica e immagini dei santuari di Belvedere, Santa Veronica e Canoscio. Tutto intorno il paesaggio verde dell’Altotevere umbro, quasi a voler già prepararsi all’inizio della tanto attesa Fase 2 e alla fine di un tormentato “lockdown”.

Il concertone di fine lockdown in pillole #cittadicastello #concertone TuttOggi sur Dimanche 3 mai 2020

I vip

“Ricordate sempre che la cosa che rende grande il nostro paese è la cultura”, ha ricordato in avvio della maratona musicale Elio, prima di essere immortalato nelle immagini di “Largo al Factotum” dallo spettacolo Figaro. E poi, il noto rapper Frankie Hi-Nrg, umbro e tifernate d’adozione, che ha eseguito “Autodafè”, uno dei brani più significativi del suo repertorio nel corso della prima apparizione pubblica dall’inizio della pandemia. “E’ un piacere essere qui virtualmente nella città che considero la mia città”, ha dichiarato Frankie, annunciando di lavorare con Leonardo “Fresco” Beccafichi, artista di Città di Castello, alla preparazione di nuovi brani e canzoni. Ancora David Riondino, cimentatosi nell’esecuzione di un “piccolo” poema dedicato al momento che il paese sta attraversando, con riferimenti alla città.

Il ricordo di Ivano Pescari

Nel “concertone” è stato inserito un brano cantato da Ivano Pescari, amato musicista, re dei locali, dancing e sagre di mezza Italia, ex-dipendente del Comune, prima vittima del coronavirus in Umbria, scomparso qualche settimana fa: la famiglia ha voluto mettere a disposizione un suo ricordo ed il sindaco ha annunciato, appena sarà possibile, un momento di commemorazione ufficiale. “Una giornata in musica fra ricordi, omaggi e speranze – ha detto Luciano Bacchetta – un piccolo contributo per prepararsi ad una nuova fase che tutti insieme in sicurezza e determinazione dovremo affrontare”.

Tutti i protagonisti

Al concerto #unaltradomenicainsieme, la musica degli artisti di Città di Castello, hanno aderito Frankie, Elio e David Riondino ma anche Roberto Fabbriciani e Massimiliano Damerini, la scuola comunale di musica G. Puccini, la scuola media Alighieri Pascoli con l’orchestra diretta da Luisa Mencherini, Novamusica, Accademia Visionaria, Take five music Academy. La Corale Marietta Alboni, diretta da Marcello Marini, Marco e Francesco Marconi, Tetraktis percussioni con Laura Mancini, il quartetto di chitarre Alvarez con Stefano Falleri, il quartetto di fagotti con Edoardo Filippi, la Scala di Seta diretta da Gianfranco Contadini, Marta Paceschi e Simone Nocchi, la Pieve Jazz Band diretta da Fulvio Falleri, Franco Verini e Luca Nicasi, Equilibritrio, Laura Polverini, Antony Guerrini e Ezdra Alunni, Tiferno Blues Projet, Jole Balalla, Alessandra Chieli, Giulia Giovagnoli e Luca Pacciarini, Maria Vittoria Lensi e Gregorio Battistoni, Pensieri e Parole Band, Tacco e Punta, Bonacrianza, Nicola Cesarotti e Davide Berliocchi, Oro Nero, Snow in Damascus, Alessio Guerri e Giulia Maggesi, Eagles and Ghost, Stefano Stinchi e Francesca Moscatelli, Paolo Maccarelli, gli Everlime, la Corale Abbatini diretta da Alessandro Bianconi e i The Colours. La realizzazione della maratona musicale è stata resa possibile per la parte tecnica e la messa in onda dal Servizio Informatico, Ced, Comune di Città di Castello (responsabile, Lucio Baldacci) da Sergio Coltrioli e Sogepu.