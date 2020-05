Coronavirus in Umbria, zero contagi. L'analisi del mese di aprile - Tuttoggi

Dopo due giorni di positivi in Umbria relativi soltanto a residenti fuori regione, oggi si registrano ufficialmente zero contagi. Mentre i tamponi effettuati sono 751.

Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di domenica 3 maggio: complessivamente 1.394 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19.

Attualmente positivi in Umbria sono 236

Gli attualmente positivi sono 236 (- 21). I guariti sono 1090 (+ 21); risultano 53 clinicamente guariti (- 8). I deceduti sono 68 (invariato).

In 17 in ospedale, stabili i ricoveri in terapia intensiva

Dei 1.394 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 71 (- 2); di questi 13 ( invariato) sono in terapia intensiva.

In isolamento meno di 800 persone

Le persone in isolamento domiciliare sono 790 (- 41). Sempre alla stessa data, risultano 16.100 (+ 249) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 3 maggio, sono stati effettuati 38.823 tamponi (+ 751).

La dashboard

Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria.

A tale riguardo si precisa che i dati di questa nota sono, come detto, riferiti ed aggiornati alle ore 8 del giorno di riferimento, mentre quelli inseriti nella “Dashboard” del sito istituzionale sono in continuo aggiornamento.

L’andamento epidemiologico ad aprile

Il mese di aprile – fa sapere la Regione – è stato particolarmente significativo per l’andamento dell’epidemia in Umbria. A partire dalla prima settimana, abbiamo assistito ad un’inversione del trend dei principali indicatori che si è mantenuta costante fino ad oggi. Dai dati resi noti dalla Direzione regionale alla Sanità, l’1 aprile le persone al momento positive al Covid-19 erano 1.043, l’1 maggio gli attualmente positivi sono scesi a 272 (-771).

In un mese -66% di ricoveri ospedalieri

Cali percentuali in doppia cifra sono stati registrati per i ricoverati totali (-66 per cento) e in terapia intensiva (-71 per cento) e per i cittadini in isolamento domiciliare (-69 per cento). Dai 218 ricoveri totali del 1 aprile, si è passati a 73 il 1 maggio(-145), i posti occupati in rianimazione, 45 lo scorso mese, sono passati a 13 (-32).

I pazienti guariti all’inizio del mese scorso in Umbria erano solo 15, il primo maggio sono stati registrati 1053 guariti, con una crescita di 1038 unità. I soggetti usciti dall’isolamento l’1 maggio sono arrivati a quota 15.742, mentre il 1 aprile erano 4.358.

Il virus non ha però risparmiato sofferenze nei casi più gravi, facendo registrare 31 decessi in più da inizio mese, 68 in totale (l’1 aprile i deceduti erano 37).

In media in Umbria mille tamponi al giorno

Il buon andamento complessivo è stato determinato anche dall’incremento sostenuto dei tamponi effettuati giornalmente dai laboratori regionali, con una media giornaliera stabile di circa 1000 tamponi: si è passati dai 9.080 tamponi effettuati entro il primo giorno di aprile ai 37.762 all’1 maggio (+28.682).