Città di Castello ha 4 nuovi Cavalieri della Repubblica e una Medaglia d'onore | Chi sono - Tuttoggi.info

Il prefetto ha insignito delle onorificenze una professionista Usl, un comandante dei carabinieri, un giornalista e un tifernate attivo nel sociale | Medaglia alla Memoria per l'ex internato militare Olinto Allegria Bardascini

Giuliana Bagiacchi, Fabrizio Capalti, Giorgio Galvani e Claudio Tomassucci sono stati insigniti oggi pomeriggio (2 giugno) dell’onorificenza di Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica.

La cerimonia ufficiale si è svolta a Perugia, in Prefettura, da parte del Prefetto Armando Gradone, nell’ambito delle celebrazioni del 77° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Presente, in rappresentanza del Comune, anche il sindaco di Città di Castello Luca Secondi.

“Quella odierna è una data carica di emozioni, ricordi e grandi valori, compresi i 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione ma è anche una giornata significativa per la nostra comunità e per 4 nostri concittadini, diventati Cavalieri della Repubblica. A nome di giunta, Consiglio comunale, comunità tifernate, giungano le più sentite congratulazioni a tutti loro, distintisi nei rispettivi ambiti professionali, sociali e familiari tanto da meritare questi meritati riconoscimenti”, ha concluso il primo cittadino dopo la foto di rito con i 4 protagonisti tifernati e con i familiari di Olinto Allegria Bardascini, scomparso nel 2004, alla cui memoria oggi è stata attribuita la Medaglia d’onore, riservata ai cittadini italiani, militari ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto, “Esempio e orgoglio di intere generazioni”, ha aggiunto il sindaco.

La consegna dei diplomi ai quattro neo-cavalieri da parte del Prefetto di Perugia, Armando Gradone, è stata accompagnata dalle seguenti motivazioni:

Giuliana Bagiacchi, Collaboratore Professionale Infermiere presso l’Ospedale di Città di Castello Usl Umbria 1. Durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 le è stato conferito l’incarico di coordinamento per l’area Covid del presidio di Città di Castello, incarico che ha svolto e sta tuttora svolgendo in maniera encomiabile, assicurando con elevata professionalità, massima disponibilità e grandissimo senso del dovere, lo svolgimento delle attività di istituto.

Fabrizio Capalti, Comandante della Compagnia e Stazione Carabinieri di Città di Castello. Nel corso della sua carriera, ha sempre dimostrato professionalità e spirito di sacrificio, ricevendo riconoscimenti ed encomi e dimostrando in ogni occasione attaccamento ai valori dell’Arma.

Giorgio Galvani, Giornalista e attuale Capo Ufficio Stampa del Comune di Città di Castello, ha collaborato in qualità di corrispondente con numerose testate giornalistiche nazionali. Grazie alla sua professionalità, è riuscito a valorizzare il territorio e la comunità locale, promuovendo numerose iniziative ampiamente riprese dalle televisioni e dalla stampa nazionale ed internazionale, a sostegno delle eccellenze artistiche, culturali ed ambientali della provincia.