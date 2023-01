Città dell’Olio Umbria: eletto il nuovo coordinamento regionale - Tuttoggi

Nuovi ingressi e conferme importanti nella squadra delle Città dell’Olio umbre

Le Città dell’Olio umbre presentano la nuova squadra. Il Coordinamento regionale con la Coordinatrice Regionale Irene Falcinelli assessora del Comune di Spello si è riunito online votando unanime per i due Coordinatori Provinciali Giuseppe Funari consigliere delegato del Comune di Montefranco per la provincia di Terni e Michela Brunetti consigliera delegata del Comune di Castel Ritaldi per la provincia di Perugia.

“Cresce e si consolida la presenza dell’Umbria nella nostra rete con ben 22 soci attivi. Faccio gli auguri a tutta la squadra. Sono certo che con il lavoro della Coordinatrice e dei Coordinatori provinciali metterà a segno importanti risultati per rilanciare il protagonismo dell’Umbria a partire dal grande sforzo profuso per la donazione di ramoscelli di olivo in occasione della Santa Messa della Domenica delle Palme officiata da Papa Francesco. L’impegno profuso dal Coordinamento regionale che ha sempre avuto un ruolo da protagonista nelle progettualità nazionali, è un esempio per tutta l’Associazione” ha dichiarato il Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa.